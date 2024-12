Al Massimo di Cagliari il 'Franciscus' anche per non vedenti

Primo appuntamento venerdì 13 dicembre alle 20.30 al Massimo di Cagliari, con uno spettacolo fruibile anche alle persone non vedenti e ipovedenti. Il Cedac, che qui organizza la stagione di prosa, ha infatti aderito al progetto Teatro No Limits firmato dal Centro Diego Fabbri di Forlì.

Così, in occasione della pièce "Franciscus" di e con Simone Cristicchi, il pubblico del Massimo potrà contare su un servizio di audio descrizione realizzato grazie alla dotazione di cuffie wireless collegate alla sala di regia. In tempo reale, una voce narrante si inserirà nelle pause di recitazione e accompagnerà gli spettatori per tutto lo sviluppo narrativo dello spettacolo, rendendo 'visibili' scene, costumi e movimenti degli attori e restituendo così tutta la magia e l'emozione del teatro.

Nella stessa serata, poco prima dell'inizio della messinscena, il pubblico con disabilità visiva avrà la possibilità di partecipare a un tour tattile, un vero e proprio viaggio immersivo sul palcoscenico. Accompagnati dalle guide del Teatro, si potranno toccare con mano le scenografie, i costumi e gli allestimenti entrando così in piena confidenza con la pièce teatrale a cui assisterà poco dopo.

Il progetto Teatro No Limits, che intende accrescere la fruizione del patrimonio culturale da parte degli spettatori con disabilità sensoriali, è realizzato grazie alla collaborazione del dipartimento Interpretazione-Traduzione dell'Università di Bologna e il supporto della Siae. A Cagliari, la serata del 13 dicembre si avvale anche della collaborazione di Anmic, Ente di tutela e rappresentanza delle persone con disabilità nell'ambito del percorso "Trascorriamo tempo insieme".



