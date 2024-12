Coppia di anziani trovata morta in casa, ipotesi malore

Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di una coppia di anziani, marito e moglie, lui 79 anni e lei 82 anni, trovati privi di vita ieri pomeriggio in una abitazione di via Ghibli a Cagliari. L'ipotesi più avvalorata al momento è quella di un malore: uno dei due anziani si sarebbe sentito male e l'altro mentre tentava di soccorrerlo avrebbe avuto un altro malore.

L'allarme è stato dato ieri pomeriggio dal figlio che entrato in casa ha trovato i genitori privi di vita. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri e il medico legale. Dai primi accertamenti i militari dell'Arma non hanno trovato segni di intrusione nell'abitazione e il medico legale non ha riscontrato segni di violenza sui corpi. L'abitazione è stata sequestrata e la procura ha disposto l'autopsia.



