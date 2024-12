Bietti, l'operetta Il Pipistrello grande spettacolo multimediale

"Un'opera divertentissima, che offre uno sguardo sul mondo e su noi stessi, attraverso la musica". Così il musicologo e divulgatore Giovanni Bietti nel presentare questa sera al pubblico del Carmen Melis, ridotto del Lirico di Cagliari, Il pipistrello di Johann Strauss (titolo originale, Die Fledermaus), fra le 'Komische Operette' più famose e più rappresentate al mondo dal 5 aprile 1874, giorno della prima viennese.

"Se l'opera è un grande spettacolo multimediale, è ancor più vero per Il Pipistrello, perché gli interpreti - ha spiegato Bietti - oltre che cantanti devono mostrare capacità attoriali e misurarsi con le pagine di dialogo, insite nell'operetta". Un pubblico attento ha seguito la brillante conversazione sull'opera dell'esperto, accompagnata dalla sua esecuzione al piano de l'ouverture, poi del terzetto del primo e del terzo atto.

Il pipistrello sarà messo in scena al Lirico di Cagliari venerdì 13 dicembre alle 20.30, terzo titolo della Stagione lirica e di balletto. Repliche il 14 dicembre alle 19, il 15 alle 17, il 18 alle 20.30, il 19 alle 19, il 20 alle 20.30, il 21 alle 17, il 22 alle 17. La spumeggiante composizione in tre atti, su libretto di Carl Haffner e Richard Genée, è assente da Cagliari dal 2000 ed è proposta in un allestimento del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, "specializzato in operetta", ha sottolineato Bietti. La regia del tutto è affidata a Oscar Cecchi, al suo debutto a Cagliari. Sul podio Nikolas Nägele.

Compositore e pianista, oltre che musicologo, Giovanni Bietti ha poi messo in evidenza il carattere danzante e accattivante del lavoro straussiano: "Il pubblico viennese si era identificato in questa storia spumeggiante di tradimenti, feste e fasti dell'impero, in una finis austriae dove incombono, tra gli accenti malinconici, i presagi del decadentismo. E' un'operetta - ha aggiunto l'esperto - che si impone per la qualità della musica, frizzante e ricca di sottigliezze raffinate". "Dal punto di vista musicale - ha chiarito - il livello è altissimo, anche se forse dal punto di vista drammaturgico ha qualche punto debole, come l'idea di dare alla fine, un po' semplicisticamente, tutta la colpa dei tradimenti e dei sotterfugi allo champagne".



