Basket: fame di punti per la Dinamo che ci prova a Venezia

Sfida ad alta tensione domenica pomeriggio al Taliercio di Venezia, dove la Dinamo Banco di Sardegna Sassari affronterà alle 16.40 i padroni di casa della Reyer.

La Dinamo ha bisogno di punti per continuare a inseguire l'ottavo posto, valido per l'ingresso alla Final Eight di Coppa Italia, e dopo la sconfitta di un soffio patita mercoledì in Europe cup contro Bilbao, i sassaresi vogliono dimostrare di essere in ripresa e conquistare la prima vittoria in trasferta di questo campionato.

La sfida non è delle più facili: Venezia arriva da tre vittorie consecutive, due in Europe cup e una in LBA a Varese: "Partita molto dura, hanno avuto molti problemi a inizio stagione per gli infortuni, si sono ritrovati e hanno la capacità di poter schierare molti quintetti atletici, fisici, di grande impatto", commenta il coach dei biancoblu, Nenad Markovic.

L'allenatore chiede continuità ai suoi giocatori: "Avevo aspettative più grandi per questa squadra. Dobbiamo riuscire a colmare i passaggi a vuoto che abbiamo avuto durante le precedenti gare, stare sul game plan, concentrati, continui. Non possiamo essere perfetti, ma dobbiamo essere in grado di ridurre errori che ci possono costare cari", continua. "Muoviamo meglio la palla, siamo più compatti, più duri, se più giocatori sono protagonisti riusciamo a essere una squadra migliore. Abbiamo sicuramente più potenziale di quello che abbiamo fatto vedere finora, la concentrazione e il focus sono determinanti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA