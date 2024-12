Al Tc Cagliari tornano campionati sardi di tennis

Al via l'edizione 2024 dei campionati sardi assoluti di tennis. Circa duecento le adesioni già arrivate, ma iscrizioni ancora aperte. La competizione riservata ai giocatori tesserati nei circoli della Sardegna torna per il terzo anno consecutivo sulla terra battuta di Monte Urpinu sui campi del Tc Cagliari. Di nuovo cinque titoli in palio (singolare maschile e femminile, doppio maschile, femminile e misto). E 5.000 euro di montepremi complessivo.

Si giocherà dal 9 al 22 dicembre per conquistare la corona assegnata lo scorso a no a Nicola Porcu e Barbara Dessolis, campioni nella passata stagione. Anche i due giocatori del club di casa saranno di nuovo fra i pretendenti al trono. Dessolis quest'anno è stata grande protagonista nel campionato di Serie A1 è proverá ad allungare a cinque la sua striscia di titoli consecutivi agli assoluti.

Già una quindicina i giocatori di seconda categoria iscritti al singolare maschile: tra loro il 2.3 Alessandro Mondazzi, 17enne ed ex campione italiano under 14 (nel 2021), tesserato proprio per il club organizzatore. Fra i 2.4, invece, insieme a Nicola Porcu c'è Matteo Mura, suo avversario nella finale della passata edizione. Fra le donne, oltre a Barbara Dessolis è presente anche la sorella Marcella.

Come da tradizione, agli Assoluti è prevista anche la conclusione delle sezioni di terza e quarta categoria: anche alcuni amatori potranno fregiarsi del titoli di campioni regionali.



