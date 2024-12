A Quartu GenerAzione scuola contro la dispersione

Al via a Quartu il progetto 'GenerAzione Scuola'. L'obiettivo finale è contrastare i fenomeni di dispersione scolastica ed esclusione sociale.

L'iniziativa nasce con la partecipazione al bando "Scuola bene comune", finanziato dalla Fondazione di Sardegna. In città GenerAzione Scuola ha come soggetto capofila la Cooperativa Sociale Laurus e i partner sono il Comune, gli Istituti Comprensivi cittadini n. 5 e n. 6, l'ASD Fortitudo Hockey Cagliari, le associazioni Genti Arrubia Aps, Neverland, Figli d'Arte Medas, Diabete Zero ODV.

"Il progetto prevede la possibilità di intervenire in una serie di settori tra cui quello dell'educazione e della formazione, per poter così agire in modo concreto a contrasto della dispersione scolastica e dell'esclusione sociale - spiega in occasione della presentazione l'assessora comunale alla Pubblica Istruzione Cinzia Carta -. Sappiamo che la Sardegna, e quindi anche la nostra città, ha dei numeri negativi in termini di abbandono scolastico, tanto da collocarsi tra le prime regioni in Italia e nel contesto europeo: una situazione preoccupante".

Le attività riguardano la salute e il benessere.

Proseguiranno durante il periodo estivo. In campo anche i Servizi sociali. "Il progetto punta a generare azioni positive, in contrasto al gap educativo che interessa la fascia adolescenziale e le stesse famiglie, a volte in difficoltà nell'affrontare il rapido cambiamento della società - continua l'assessore Marco Camboni -. Mi riferisco alle contemporanee modalità educative e formative che i ragazzi spesso si creano attraverso i social, una situazione che influisce nella personalità dei minori. Questo progetto parte da un'analisi del fabbisogno della comunità quartese".



