Scomparso in estate in Gallura , analisi del Ris sugli indumenti

Saranno i Carabinieri del Ris di Cagliari ad esaminare gli indumenti che Michael Frison, ragazzo inglese di origini sarde scomparso lo scorso luglio nelle campagne di Luras nell'Alta Gallura, indossava e che ha lasciato prima che venissero perse le sue tracce. Lo ha disposto il sostituto procuratore di Tempio Pausania, Alessandro Bosco che ha così aperto una nuova fase di indagini sulla sparizione del giovane.

La Procura vuole capire se gli accertamenti tecnici sveleranno eventuali segni di violenza o di costrizione, così come ha sempre pensato la madre di Michael, Cristina Pittalis, che non ha mai creduto all'allontanamento volontario del figlio e che da questa estate continua con amici e volontari la ricerca nelle campagne di Luras del figlio. Michael infatti, dopo una vacanza ospite di alcuni familiari a Sassari, aveva già annunciato che avrebbe fatto ritorno a Londra dove viveva. Per questo la madre ha sempre avuto dubbi sulla dinamica della sua scomparsa, chiedendo a più riprese alla Procura di aprire un'indagine accurata.

Questa mattina, dopo avere appreso la decisione del pm Bosco, Cristina Pittalis ha affidato un suo sfogo ai social, sui quali è molto attiva e continua a lanciare appelli. "Avevo i miei sospetti, - scrive Pittalis su Facebook - dati da ricerche approfondite fatte da me e il mio avvocato Maria F. Marras, e grazie soprattutto al grande lavoro fatto dal maresciallo del comando di Luras che ha sempre creduto in me e che si è sempre impegnato a sostenere la famiglia durante tutti questi mesi di angoscia. Le informazioni sono coperte da segreto di indagine; informazioni talmente segrete che non vengono comunicate neanche alla famiglia, e questo l'ho sempre accettato. Certo, son felice di questa notizia, ma non vi nascondo di esserci rimasta male.

Avrei preferito ricevere comunicazione dalla Procura. Ad ogni modo, cerchiamo Michael e uniamo le forze affinché possa tornare a casa al più presto".

Al vaglio degli investigatori e degli uomini del nucleo operativo della Compagnia di Tempio ci sarebbero poi i contatti che Michael Frison avrebbe avuto con alcune persone prima della sua sparizione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA