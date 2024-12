Femminicidio a Cagliari: marito davanti a pm, si cerca movente

È iniziato alle 16 un nuovo interrogatorio di Igor Sollai, il 43enne attualmente in carcere con le accuse di omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere, reo confesso del delitto della moglie, Francesca Deidda, di 42 anni, sparita da San Sperate, un paese a una ventina di chilometri da Cagliari, il 10 maggio scorso. I resti della donna erano stati trovati il 18 luglio in un borsone nelle campagne tra Sinnai e San Vito, vicino alla vecchia statale 125.

Dopo la confessione di 4 ore dello scorso 22 novembre in cui Sollai ha parlato di come ha ucciso la moglie al culmine di una lite colpendola con un martello mentre si trovava sul divano e delle fasi successive in cui ha nascosto il cadavere, oggi dovrebbe spiegare il movente. Lo sperano anche i legali che lo difendano Carlo Demurtas e Laura Pirarba, che alle 16 in punto si sono presentati nel carcere di Uta.

L'interrogatorio di Sollai, secondo le previsioni fatte dai legali, dovrebbe concludersi a tarda sera. Solo allora si saprà se effettivamente il 43enne ha parlato del motivo per il quale ha ucciso la consorte. L'ipotesi più avvalorata al momento è che lo abbia fatto per intascare una assicurazione sulla vita di 100mila euro.



