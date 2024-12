Attentato incendiario a servizi sociali del comune di Alghero

E' riuscito a introdursi negli uffici che ospitano la sede dei servizi sociali del comune di Alghero a Lo Quarter e ha appiccato una serie di focolai nelle cinque stanze utilizzando dei rotoli di carta infiammati gettati sulle scrivanie a a terra. Poi è fuggito indisturbato dalla struttura priva di allarme. La scoperta dell'attentato incendiario contro gli uffici del comune è avvenuta solo questa mattina quando i dipendenti comunali sono arrivati al lavoro.

da quanto si apprende il malvivente, entrato da una porta sul resto, avrebbe agito da solo e sono stati danneggiati i suppellettili, gli arredi e i pc in dotazione all'ufficio che resterà chiuso in attesa del via libera per poter essere nuovamente operativo.

Sul posto, oltre alla polizia locale, anche i carabinieri.





