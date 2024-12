Neonata morta in ospedale, attese prime risposte dall'autopsia

Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di una neonata deceduta ieri al Policlinico di Monserrato. Due le inchieste aperte, una interna dell'Aou di Cagliari e l'altra della Procura, che ha sequestrato la salma della piccola e disposto l'esame autoptico che dovrebbe svolgersi stamattina.

Secondo la ricostruzione de L'Unione Sarda, confermata all'ANSA, la madre della neonata è arrivata in ospedale con un distacco della placenta. I medici l'hanno sottoposta subito a un taglio cesareo facendo nascere la bimba a otto settimane. Ma la neonata ha smesso di respirare quasi subito.

La direzione dell'Aou di Cagliari aveva già disposto l'autopsia per capire le cause del decesso, poi è sopraggiunta anche la richiesta della Procura che ha incaricato il perito per l'esame sul corpo della piccola.



