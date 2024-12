Aree idonee, comitati Pratobello 24 pronti all'ultima battaglia

L'intenzione è quella di circondare il palazzo del Consiglio regionale, in via Roma a Cagliari, con una catena umana, come avvenuto qualche sera fa alla Basilica di Saccargia, luogo simbolo delle proteste. Sono i rappresentanti dei comitati territoriali che combattono quella che definiscono "la speculazione energetica delle multinazionali del vento e del sole", mobilitati sin dall'avvio della discussione in Aula del ddl sulle aree idonee a ospitare nuovi impianti di energia rinnovabile in Sardegna.

Dopo picchetti e manifestazioni per domani mattina è attesa la nuova iniziativa, in concomitanza con il voto finale al provvedimento atteso in mattinata. I manifestanti continueranno a ribadire il loro sostegno alla legge di iniziativa popolare Pratobello 24 che ha raccolto oltre 211mila firme. A fare propria la proposta il centrodestra, che l'ha riproposta sottoforma di emendamenti al disegno di legge.

Anche questa mattina in Aula il sostegno alla legge popolare è stato espresso dal consigliere della Lega Alessandro Sorgia, che diversamente dal gruppo di Forza Italia che non partecipa alla discussione, ha ribadito, invano, la richiesta di votare i principi della Pratobello 24.



