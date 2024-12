Un mese di eventi a Sassari per le feste di Natale

Sassari si anima per le feste natalizie. L'amministrazione comunale, in collaborazione con la Camera di commercio, i centri commerciali naturali e Saba Italia, ha organizzato un mese di eventi nel cuore della città e nei quartieri periferici, offrendo anche il parcheggio a prezzi agevolati.

Le iniziative sono state presentate a Palazzo ducale, dal sindaco, Giuseppe Mascia, insieme con gli assessori Nicoletta Puggioni e Lello Panu, il presidente della Camera di commercio del Nord Sardegna, Stefano Visconti, la rappresentante dei centri commerciali naturali, Giusy Mura, l'amministratore delegato di Saba Italia, Alessandro Crescenzi, la presidente dell'associazione Taribari, Federica Capobianco, e la presidente della cooperativa Le Ragazze Terribili, Barbara Vargiu.

Il calendario è fittissimo di appuntamenti, oltre 130, che culmineranno nel concertone in piazza con Gianna Nannini, la notte di San Silvestro, con altre iniziative che continueranno poi fino all'Epifania.

La pista di pattinaggio sul ghiaccio installata in piazza d'Italia già da qualche giorno ha aperto le porte ai vari intrattenimenti che caratterizzeranno il mese di dicembre.

Le principali piazze ospiteranno i tradizionali mercatini natalizi, con tanto di Babbo Natale ad accogliere i bambini.

Piazza d'Italia e piazza Castello saranno in questo l'eccellenza, con il Villaggio di Natale. In piazza Fiume debutterà il "Giardino d'inverno", con laboratori ludici per i bambini e il capolinea di Oreste, il bus scoperto che attraverserà festante il centro città.

Nella parte alta dei giardini pubblici saranno installate le giostre e l'autoscontro. In piazza Università il 14 dicembre torna la festa delle matricole, con l'Associazione goliardica turritana. Ancora, sabato 6 dicembre al via la 17/a edizione de weekend dei gusti, con 4 itinerari di degustazione.

Per tutte le feste natalizia Saba Italia offrirà il parcheggio nelle strutture dell'emiciclo Garibaldi e piazza Fiume alla tariffa di 2 euro per tutta la serata, dalle 16 alle 20. E dei lunch pass di 1 euro dalle 12 alle 16 e dalle 19 alle 24. E shopping time, con parcheggio a 1 euro dalle 15 alle 20.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA