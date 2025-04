Calcio: Stop trasferta tifosi a Empoli, Cagliari va al Tar

C'è ancora una speranza per consentire ai tifosi del Cagliari, residenti in Sardegna, di partire ed entrare domenica allo stadio per assistere alla sfida salvezza con l'Empoli.

La società del presidente Tommaso Giulini ha presentato questo pomeriggio un ricorso d'urgenza al Tribunale amministrativo regionale della Toscana contro il provvedimento del prefetto di Firenze che ha vietato la vendita dei biglietti a tutti i residenti in Sardegna in occasione di Empoli-Cagliari di domenica 6 aprile.

Il Tar dovrebbe pronunciarsi entro il pomeriggio di domani, venerdì 4 aprile.

L'intervento del presidente Giulini ieri sera è stato molto chiaro. Il Cagliari proverà sino alla fine a fare di tutto per sbloccare la situazione e consentire ai tifosi rossoblù di seguire la loro squadra del cuore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA