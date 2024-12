Fame di parcheggi a Cagliari, riapre multipiano da 200 posti

Duecento posti auto in più in via Cesare Battisti a qualche centinaio di metri da teatro, cinema, ristoranti e locali della movida cagliaritana. Per arrivare all'apertura sotto Natale Parkar ha lavorato anche di domenica.

E stamattina il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, l'assessore alla viabilità Yuri Marcialis, amministratore unico Parkar Carlo Arba e il direttore delle partecipate Proto Tilocca hanno di fatto dato il via libera alle prime auto. Sotto Natale apertura anche sino a mezzanotte. Costo, un euro all'ora.

La struttura, che si sviluppa su due piani, sarà dotata di una cassa presidiata da in operatore Parkar al piano terra. Era chiusa da quattro anni: sistemati tutti gli impianti e le uscite di sicurezza. "Stiamo riprendendo le interlocuzioni con la Regione - ha detto Zedda - anche per il silos di via Caprera.

Per i costi sarebbe meglio demolirlo e ricostruirlo anziché rimetterlo a nuovo. Ci saranno presto altri nuovi cinquanta parcheggi nella zona, stiamo pensando ad alcune modifiche in viale Trieste".

In arrivo anche i parcheggi del mercato di San Benedetto in piazza Nazzari. "Ma vicino al porto - ha detto Zedda - stiamo anche ragionando sui parcheggi davanti alla nuova casa dello studente in viale La Playa". Soddisfazione dai vertici Ctm e Parkar. "Una zona nevralgica e baricentrica - ha detto Arba - qui passano tre linee importanti del CTM, la 1, la 5 e la 9: sarebbe anche possibile parcheggiare l'auto e poi muoversì con i mezzi del Ctm tranquillamente in comodità". Tilocca, Parkar, è sicuro: "Nelle prossime settimane - spiega - ci saranno ulteriori accorgimenti con inpianti tecnologicamente innovativi.

E poi cercheremo anche di incentivare l'utilizzo del parcheggio in termini di park and ride. Questo è l'inizio di un percorso: diciamo che nei prossimi mesi ci sarà un'offerta decisamente superiore".



