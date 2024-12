Andrea Porcu neo direttore Confindustria Sardegna meridionale

Andrea Porcu, 56 anni, originario di Villaputzu, è il nuovo direttore generale di Confindustria Sardegna meridionale. Subentra a Marco Santoru, che è andato in pensione dopo aver guidato l'associazione per 25 anni. Porcu è stato nominato all'unanimità dalla giunta e nel corso della recente riunione del consiglio di presidenza è stato anche indicato come nuovo segretario generale di Confindustria Sardegna.

Laureato con lode in Economia aziendale all'Università di Cagliari, il neo direttore ha consolidato la propria formazione alla Business School del Sole 24Ore di Roma, dove ha frequentato il master in risorse umane e relazioni industriali, e alla Sda Bocconi di Milano, dove si è specializzato in general management per le piccole e medie imprese. Entrato in Confindustria nel 2009, ha maturato una vasta esperienza nei processi organizzativi e di sviluppo delle imprese e nei sistemi di gestione, formazione e valutazione del personale. Ha ricoperto dal 2011 il ruolo di vice direttore ed è stato responsabile dell'area lavoro e relazioni Industriali.



