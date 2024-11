Sbarca a Olbia con un carico di 30 kg di cocaina, arrestato

Trenta chili di cocaina sono stati sequestrati questa mattina dai finanzieri del Gruppo di Olbia nel porto Isola Bianca. Durante le operazioni di sbarco delle motonavi in arrivo da Civitavecchia e Livorno, le fiamme gialle hanno fermato e arrestato in flagranza di reato, con l'accusa di traffico di stupefacenti, un cagliaritano di 37 anni.

Sul suo camion, l'uomo aveva nascosto il carico di droga tra i mobili e gli accessori di arredamento che stava trasportando.

A destare sospetti e portare gli agenti a controllare il mezzo, è stato il suo atteggiamento, da subito teso e impacciato.

Grazie ai cani antidroga Betty e Dante, la cocaina è stata scoperta e sequestrata. Il camion sarà sottoposto ad una ulteriore e approfondita verifica per accertare che non sia stata occultata all'interno altra sostanza stupefacente.



