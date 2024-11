Nautica di lusso, Novamarine firma contratti per 3mln di euro

Novamarine, società con sede ad Olbia specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto ad elevate prestazioni nei segmenti pleasure e professional, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha chiuso due contratti per la realizzazione e la vendita di due BS 160 fuoribordo, tender per mega yacht o da usare come day cruiser, per un valore totale di 3 milioni di euro. Ne dà notizia la società.

I contratti sono stati firmati rispettivamente con un cliente privato statunitense e con un dealer in Costa Azzurra. Il BS 160, progettato per lunghe percorrenze, ha una lunghezza di 16 metri, una velocità di crociera di 38 nodi e una massima di 57, offre la possibilità di esplorare fondali bassi e avvicinarsi alla riva grazie al ridotto pescaggio.

Il BS 160 venduto negli Stati Uniti sarà consegnato entro gennaio 2025 e, grazie alla disponibilità del cliente finale, sarà esposto ai saloni nautici di Miami e Palm Beach, offrendo così l'opportunità di far conoscere i prodotti Novamarine al mercato americano. Il secondo BS 160 verrà invece consegnato entro il primo semestre 2025. Il pagamento, per entrambe le imbarcazioni, sarà suddiviso in quattro tranches sulla base dello stato di avanzamento dei lavori.

"Il ritmo di vendita - dichiara Francesco Pirro, presidente e amministratore delegato di Novamarine - sta aumentando notevolmente, anche grazie alla quotazione in Borsa e agli accordi strategici con distributori internazionali, che ci permettono di arrivare in maniera via via più capillare ad armatori in tutto il mondo. Forti dei risultati ottenuti nel primo semestre del 2024, puntiamo a consolidare ulteriormente la nostra presenza all'estero, consapevoli che le nostre imbarcazioni, specialmente i modelli della linea di punta Black Shiver, sono in grado di essere competitivi in tutti i mercati delle luxury boat".



