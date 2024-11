Basket: alla Dinamo Sassari serve la vittoria contro Trieste

Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale ritorna il campionato di LBA e la Dinamo Banco di Sardegna Sassari sfida Trieste, domenica alle 19.30 al PalaSerradimigni, in una gara fondamentale per il proseguo della stagione. Se i biancoblu non vinceranno diranno addio alle residue speranze di qualificarsi per la Final eight di Coppa Italia e si ritroveranno inoltre sempre più invischiati nella zona retrocessione.

Lo sa bene coach Markovic che, seppure allontanando i pensieri dalla Final eight, carica i suoi: "Non sto pensando adesso alle Final eight - chiarisce nella conferenza stampa di presentazione della gara -, è una partita molto importante per noi, quello che viene dopo non è importante, se vogliamo iniziare a fare qualcosa di diverso, dobbiamo vincere in casa, ne abbiamo già perse due. Abbiamo visto fino a questo momento una squadra che non ha espresso il proprio potenziale - analizza l'allenatore -, siamo migliorati, abbiamo giocato anche buone partite fuori casa, ma manca qualcosa. La mia concentrazione e il mio focus è tutto nel trovare continuità e vincere più partite. Se vogliamo fare qualcosa in questo campionato dobbiamo vincere".

Anche il play Cappelletti si focalizza su Trieste: "Abbiamo qualche acciacco e un paio di giocatori in nazionale, abbiamo lavorato duramente a livello fisico e ci stiamo preparando per questa battaglia di domenica. Trieste è forte con giocatori importanti e che hanno esperienza nel nostro campionato. Sfida molto difficile, loro hanno grande talento offensivo. La transizione difensiva sarà una delle chiavi decisive se vogliamo competere".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA