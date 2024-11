Lavori conclusi, riapre il viale Trieste a Cagliari

Riaprono viale Trieste e una parte di via Roma a Cagliari, mentre via Pola torna ad essere a senso unico verso via Mameli. L'impresa che eseguiva i lavori ha, infatti, terminato le opere e il cantiere è stato chiuso dopo la bitumazione delle strade.

Il dirigente del settore viabilità del Comune ha firmato ieri un'ordinanza con la quale dispone nella via Roma, nel tratto compreso tra viale Trieste e via Maddalena, l'istituzione del senso unico di circolazione da viale Trieste verso via Maddalena e la revoca delle due ordinanze di ottobre e novembre con le quali venivo decretate le modifiche al traffico veicolare.

"I lavori in viale Trieste si sono conclusi - è il commento del sindaco Massimo Zedda -. Un segnale importante e un po' di respiro al traffico per un miglioramento della viabilità. Nei prossimi giorni daremo un'altra buona notizia alle cittadine e ai cittadini".

"La chiusura del cantiere di viale Trieste è un passo avanti per la città - spiega all'ANSA l'assessore alla mobilità Yuri Marcialis - La chiusura dei cantieri e la manutenzione degli spazi urbani sono fondamentali per restituire a Cagliari strade e piazze vivibili, eliminando le transenne e guardando al futuro con progetti di riqualificazione e rigenerazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA