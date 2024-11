Vale oltre 2,8 miliardi l'Accordo di coesione Regione-Governo

In vista della firma, prevista per domani mattina a Cagliari con la premier Giorgia Meloni, la giunta regionale, su proposta della presidente Alessandra Todde, ha approvato durante la seduta dell'esecutivo di oggi lo schema di accordo per la programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per il periodo 2021/27, come previsto dalla delibera numero 25 del Cipess del 3 agosto 2023.

Nello specifico, la Regione ha ottenuto un finanziamento di oltre 2,8 miliardi di euro dal Fondo (FSC) e Fondo di Rotazione per il periodo 2021/27. Questi fondi, insieme ad altre risorse europee e nazionali, verranno utilizzati per ridurre le disparità economiche e sociali tra le diverse aree dell'isola.

L'accordo di coesione tra il Governo italiano e la Regione Sardegna - che sarà sottoscritto domani a Cagliari dalla presidente Todde, dalla premier Giorgia Meloni e dal ministro Raffaele Fitto - definisce gli obiettivi specifici e gli interventi da realizzare, come previsto dal "Decreto Sud".

Questa intesa mira a coordinare le diverse fonti di finanziamento per ottimizzare al massimo l'impatto degli investimenti. "La Regione - spiega Alessandra Todde - ha definito un programma di interventi incentrati su 5 priorità fondamentali per la Sardegna: acqua, casa pubblica, strade, sanità, scuola. Questo importante finanziamento rappresenta un'opportunità unica per la nostra isola di promuovere lo sviluppo economico, sociale e territoriale, contribuendo, così, a migliorare la qualità della vita dei sardi".



