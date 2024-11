Una donna investita da un'auto a Sassari

Una donna è stata investita da un'auto stamattina a Sassari, in via Rockefeller.

L'incidente si è verificato intorno alle 9, non è ancora chiara la dinamica. La donna, 46 anni, stava attraversando la strada davanti alla sede dell'Inps ed è stata travolta da un'auto che la ha scaraventata per terra, a tre metri di distanza.

Sul posto sono arrivati un'ambulanza del 118 e gli agenti della Polizia locale.

La donna, è rimasta cosciente, ha riportato un trauma cranico ed è stata accompagnata al pronto soccorso del Santissima Annunziata.



