I costumi, i colori, le tradizioni millenarie del nord Sardegna hanno viaggiato oltre Tirreno incantando con le parate Napoli, Roma e Milano, varcando anche l'oceano per approdare a New York, a Times Square. Tutto ciò grazie alla campagna di comunicazione "Sardegna in viaggio", promossa dalla Camera di commercio di Sassari in collaborazione con il portale Visit Italy e Punkomat, che hanno valorizzato in chiave turistica gli eventi del network Salude & Trigu, nato nel 2019 e diventato il principale collettore di manifestazioni turistiche, culturali e tradizionali del nord Sardegna.

Un successo celebrato oggi con un incontro fra i vari attori degli eventi e della campagna promozionale, con il presidente dell'ente camerale, Stefano Visconti, e la sua giunta, i rappresentanti della società Visit Italy, e dei Comuni che hanno partecipato al tour fuori dall'Isola. "Sardegna in viaggio" è partita da Torralba, per poi fare tappa il 15 novembre a Napoli, il 18 a Roma, il 20 a Milano, ed è quindi approdata a New York, nella iconica Time Square, dove sono stati proposti i video delle precedenti sfilate dei figuranti in abiti tradizionali dell'Isola.

Video 'Sardegna in viaggio', i colori dell'Isola incantano New York

"E' una campagna di promozione che sta rivestendo grande rilevanza in termini di immagine e di proposta di un turismo capace di catalizzare l'interesse di chi ancora non conosce la nostra destinazione turistica - ha sottolineato il presidente Visconti - In questo modo si rafforza il legame con chi invece ha già avuto modo di poterne apprezzare le sue grandi e uniche qualità". L'iniziativa invita i viaggiatori a scoprire le meraviglie meno conosciute della Sardegna, promuovendo un turismo consapevole attraverso una narrazione che arricchisce l'esperienza turistica, creando una connessione emotiva che arriva Oltreoceano.

"Sardegna in viaggio" rappresenta il clou di una variegata campagna di promozione turistica del territorio, avviata dalla Camera di commercio di Sassari mettendo in vetrina le tradizioni e i prodotti sardi, anche attraverso una serie di eventi internazionali come il Wine Week di Alghero, Benvenuto Vermentino a Olbia, il Nautic Event di Porto Torres. Oltre alle 200 giornate di appuntamenti offerti dal network Salude & Trigu, sostenuti dall'ente camerale con finanziamenti per circa un milione di euro.

