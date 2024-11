Scontro fra due auto a Bono, cinque feriti

Non si ferma la scia di sangue sulle strade isolane: cinque persone, fra cui un bambino, sono rimaste ferite in un incidente stradale che si è verificato questa mattina nel centro abitato di Bono.

Due auto, per cause in fase di accertamento, si sono scontrate in via Grazia Deledda. Tre donne, un bambino e un uomo sono rimasti feriti. Una donna di 70 anni, la più grave, ha riportato un trauma cranico e un trauma addominale, ed è stata trasportata all'ospedale di Sassari con l'elisoccorso Areus.

Gli altri feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e sono stati accompagnati all'ospedale di Ozieri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Bono che hanno effettuato i rilievi dell'incidente per stabilire dinamica ed eventuali responsabilità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA