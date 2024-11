M5s: Todde, 'in Sardegna maggioranza esce rafforzata'

Incassata la vittoria romana all'assemblea costituente del nuovo M5s, con la linea di Giuseppe Conte che ha dato avvio al cambiamento di pelle del movimento e cancellato la figura del Garante Beppe Grillo, la prima presidente pentastellata di Regione, Alessandra Todde, torna in Sardegna portandosi dietro "energia, entusiasmo e senso di comunità", ha ripetuto e scritto sui social.

Un rientro "con uno spirito carico di entusiasmo, con un'energia rinnovata e con la massima determinazione nel voler lavorare a soluzioni concrete per affrontare e risolvere i problemi della Sardegna e dei miei concittadini", precisa oggi all'ANSA.

A Roma la presidente, oltre al consenso su una visione futura progressista e inserita nello schieremento di centrosinistra che ha contribuito a costruire con il leader Conte, ha ottenuto anche la conferma di essere un pezzo importante del nuovo movimento. Così, tra le ovazioni del suo popolo, ieri dal palco ha parlato di salario minimo regionale e incremento del Reis, il reddito di inclusione sociale regionale.

Cambierà qualcosa negli equilibri del primo esperimento riuscito in Italia della maggioranza di campo ex largo, oggi progressista? "La maggioranza che guida la Regione Sardegna non solo è solida, ma ne esce rafforzata - risponde all'ANSA mentre è ancora impegnata nella Capitale, dove nel pomeriggio parteciperà a un convegno sulla violenza contro le donne -.

Abbiamo molto chiare le priorità e le nostre linee programmatiche e non ci sposteremo di un millimetro dai temi sui quali abbiamo ottenuto la fiducia delle sarde e dei sardi".

E nella maggioranza tutti i partiti attendevano con curiosità gli esiti della convention giallo-verde, non solo il Pd, agitato in questi giorni come spettro: "Non saremo cespugli del Pd e non ne saremo fagocitati", ha sempre risposto Alessandra Todde.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA