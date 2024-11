Vecchia discarica ripulita dai volontari a La Maddalena

I volontari di Un arcipelago senza plastica al lavoro questa mattina, a nord di Guardia Vecchia nell'arcipelago di La Maddalena, per rimuovere una vecchia discarica.

Sono circa 5 le tonnellate recuperate e portate all'isola ecologica. Il tutto si è potuto realizzare grazie all'intervento del sindaco Fabio Lai, anche lui volontario, che ha messo a disposizione un grosso camion di La Maddalena Ambiente e alcuni loro operatori.

Sono state rinvenute diverse biciclette, motorini, tubi innocenti, cavalletti, scaldabagni, una cucina, una vasca da bagno, copertoni e tanto altro ferro, oltre a un camioncino di plastica e legno.

Dal 2018 ad oggi sono 165,636 le tonnellate di rifiuti di ogni genere raccolte in 83 uscite di gruppo, senza calcolare tutti gli interventi delle singole persone che sono oltre 500.

In totale hanno partecipato 2.788 persone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA