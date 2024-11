Sette autori rappresentano la Sardegna al Torino Film Industry

Spotlight on Sardinia: sono sette i progetti di autori e autrici sardi selezionati dal Torino Film Industry. Rappresenteranno il nuovo cinema isolano alla 7ª edizione del Torino Film Industry. Sono stati scelti grazie al bando promosso dalla Sardegna Film Commission in collaborazione con Film Commission Torino Piemonte.

Il Torino Film Industry ospita per la prima volta una sessione di progetti in sviluppo a cura di una regione italiana "special guest", la Sardegna. I progetti spaziano dal lungometraggio di finzione al documentario e al film di animazione, sino alla serialità, con sette nuovi talenti in cerca di produttori e distributori. Il 24 novembre alle 15 nella Sala Grande del Circolo dei Lettori di Torino verranno presentati al pubblico: Be More Popcorn di Sara Corbioli; L'altopiano di Sergio Scavio; Humans di Luigi Manca; Holiness, di Vanessa Aroff Podda; Maestrale di Stefania Muresu e Fabian Volti; Piume di Federica Picciau; Tutto per la causa di Laura Piras.

"La Sardegna Film Commission gioca un ruolo cruciale nel sostenere i talenti locali e promuovere nuove produzioni cinematografiche - dichiara la neo presidente della Sardegna Film Commission, Giuseppina Sanna - la partecipazione al Torino Film Industry testimonia l'impegno della Regione nel valorizzare i suoi creativi su scala nazionale e internazionale e lo fa anche sperimentando nuove forme di collaborazione istituzionale come quella avviata con la Torino piemonte Film Commission.

L'impegno della Film Commission della Regione Sardegna è quello di far sì che opportunità come queste possano continuare a crescere e trovare maggiore respiro, coinvolgendo sempre più autrici e autori e investendo sul loro avvenire".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA