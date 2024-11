Debutto a Cagliari per Sergei Nakariakov e Maria Meerovitch. Il 26 novembre i due musicisti saranno protagonisti di un recital per tromba e pianoforte. Il concerto da camera è in programma per le 20:30 al teatro Lirico di Cagliari, unica serata, quarto appuntamento della stagione concertistica 2024-2025.

Sergei Nakariakov, eccellenza a livello internazionale, è soprannominato "Il Paganini della tromba" e "Il Caruso della tromba". Maria Meerovitch è un'eccellente pianista dalla brillante carriera internazionale. Il programma musicale prevede: À Chloris di Reynaldo Hahn; Sonata per violino e pianoforte n. 21 in mi minore, K. 304 di Mozart; Arabeske in Do maggiore per pianoforte, op. 18 di Schumann; Lieder ohne Worte n. 2 in Mi bemolle maggiore per pianoforte, op. 53, Lieder ohne Worte n. 4 in La maggiore per pianoforte, op. 102 di Felix Mendelssohn-Bartholdy; Sonatina di Jeanine Rueff; Adagio e Allegro in La bemolle maggiore, op. 70 di Schumann; 3 Valzer, op. 64 di Chopin; Miniatures n. 4 di Giya Kancheli; Fantaisie brillante di Jean-Baptiste Arban.

Lo spettacolo ha una durata complessiva di un'ora e 15 minuti circa compreso l'intervallo.



