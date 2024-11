Cade nella tromba delle scale, operaio ferito a Cagliari

Incidente sul lavoro nella tarda mattinata in una palazzina a Cagliari, in via dei Salinieri. Un operaio di 35 anni è caduto da diversi metri d'altezza nella tromba dell'ascensore, riportando una ferita alla schiena. E' stato trasportato all'ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso.

L'uomo, da quanto si apprende, stava eseguendo alcuni lavori di riparazione di un ascensore quando, per cause non accertate, è caduto nel vuoto.

Gli altri colleghi hanno subito dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento porto e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale: non sarebbe in pericolo di vita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA