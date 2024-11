Porto Torres senza acqua martedì 26 per lavori sulla rete

Un'intera giornata senza acqua nei rubinetti martedì 26 a Porto Torres: Abbanoa ha comunicato che in quella data sospenderà l'erogazione dell'acqua dalle ore 7 alle 23, per poter installare nuove apparecchiature di regolazione nei nodi della rete idrica tra via Libertà e via Tramontana, in via Benedetto Croce e in via Manno.

L'intervento fa parte di un programma di "ingegnerizzazione della rete idrica cittadina di Porto Torres che porteranno a rivoluzionare il sistema di approvvigionamento di oltre diecimila utenze garantendo un servizio più efficiente e una drastica riduzione delle dispersioni idriche", spiega Abbanoa.

Entro dicembre le nuove apparecchiature saranno installate in una ventina di nodi idrici individuati in tutta la rete.

I lavori sulla rete idrica cittadina sono inquadrati in un piano di efficientamento che Abbanoa sta portando avanti tramite un nuovo cantiere per la sostituzione integrale di oltre 11 chilometri di condotte e l'ingegnerizzazione dell'intero sistema di approvvigionamento del centro abitato, con un investimento di oltre 4 milioni di euro.



