Bimba morta in pronto soccorso, autopsia chiarirà cause decesso

Sarà una autopsia richiesta dagli stessi medici che hanno tentato disperatamente di salvarle la vita a chiarire le cause della morte della bimba di un anno deceduta ieri pomeriggio al pronto soccorso dell'ospedale Brotzu di Cagliari. Il personale sanitario dell'ospedale di Cagliari ha tentato per 50 minuti di rianimare la bimba ma non c'è stato nulla da fare.

L'emergenza è scattata nel pomeriggio. La piccola, da quanto si apprende, stava male e i genitori proprio ieri hanno deciso di portarla in ospedale. Durante il tragitto dalla zona di Flumini di Quartu dove vive la famigli a Cagliari la situazione è precipitata: le condizioni della piccola sono peggiorate tanto che i genitori hanno chiamato il 118. la famiglia è stata raggiunta nella zona di viale Poetto e i medici hanno trasportato la bimba al pronto soccorso, ma era già in condizioni disperate. Per quasi un'ora i medici hanno tentato inutilmente di rianimarla.

Adesso sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. La bimba stava male da qualche giorno, pare con dissenteria e vomito. Gli accertamenti necroscopici dovrebbero essere eseguiti domani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA