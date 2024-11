Vento e freddo in arrivo in Sardegna

Primo assaggio d'inverno in Sardegna con venti di burrasca sino a 80 km/h e temperature che si abbasseranno dai 2 ai 5 gradi e di 7-8 gradi durante la notte tra venerdì e sabato, per poi tornare sui 18-20 gradi per le massime. Freddo, quindi, ma per vedere la prima neve sembra che si dovrà attendere ancora.

"Oggi e domani una vasta circolazione depressionaria interessa tutta l'Europa centro occidentale con correnti fresche da nord ovest - spiegano gli esperti dell'Ufficio meteo dell'Aeronautica militare della base di Decimomannu - Questa situazione permarrà sino a venerdì, con una ventilazione tesa (50 km orari in media e 80 in Gallura) soprattutto da occidente, che apporterà l'abbassamento delle temperature ma non sarà tale da determinare delle nevicate. Ci sarà qualche precipitazione limitata e isolata sui rilievi".

"La situazione - indicano i meteorologi - volgerà verso un certo miglioramento a partire da sabato con un debole campo di alta pressione che determinerà stabilità sull'Isola. Per domenica è attesa una debole circolazione da sud con vento di scirocco e queste condizioni si estenderanno anche all'inizio della settimana prossima".



