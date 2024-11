Pensionato ucciso a bastonate e corpo bruciato,pm chiede 20 anni

La sostituta procuratrice Lara Senatore ha chiesto oggi una condanna a 20 anni di carcere per Antonio Luigi Fiori, il 49enne sassarese ritenuto l'autore dell'omicidio di Nicola Pasquarelli, il pensionato di 78 anni, ucciso a bastonate nell'agosto del 2023 e il cui corpo fu ritrovato carbonizzato nelle campagne di Piandanna, alla periferia di Sassari.

L'imputato, a processo con giudizio abbreviato davanti al gup Sergio de Luca, si è sempre dichiarato innocente, e ha accusato dell'assassinio la sua ex compagna, Andrea Addis, di 25 anni, nel frattempo stroncata da overdose, e un altro conoscente della coppia.

Era stata la ragazza a segnalare la presenza del cadavere di Pasquarelli e allertare i soccorsi, e sempre lei aveva accusato Fiori. Lui però ha sempre negato, sostenendo che non aveva alcun motivo per uccidere il pensionato, a cui invece - disse agli inquirenti - era legato da un rapporto di amicizia perché spesso era capitato che lo avesse aiutato economicamente quando era in difficoltà.

L'avvocato difensore, Marco Palmieri, ha chiesto l'assoluzione per non aver commesso il fatto o perché non ci sono prove certe che sia stato il suo assistito l'autore del delitto. Le parti civili, rappresentate dagli avvocati Michele Galia, Vittorio Delogu e Gianni Emilio Censori, si sono associate alla richiesta di condanna formulata dal pm. Il gup ha aggoornato l'udienza al 18 dicembre prossimo per eventuali repliche e la sentenza.



