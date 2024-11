Aree idonee al rallentatore, braccio di ferro tra schieramenti

"Non serve a nessuno chiudersi a riccio su posizioni che non fanno bene a nessuno, proseguire su questa strada non porta lontano. Non si possono ignorare i 210mila sardi che hanno sottoscritto la legge di iniziativa popolare Pratobello 24". Continuano a ripeterlo i consiglieri del centrodestra in Aula, dove questa mattina è ripreso l'esame del disegno di legge sulle aree idonee per gli impianti di rinnovabili: gli esponenti dell'opposizione non hanno accennato per un attimo ad allentare la strategia ostruzionistica messa in atto da ieri.

In tutta la giornata, ma i lavori andranno avanti sino almeno alle 22, è stata esaminata soltanto una decina di emendamenti, tutti bocciati: la minoranza continua a chiedere per ogni correttivo presentato il voto segreto o quello nominale, quest'ultimo in particolare sugli emendamenti che riprendono la legge di iniziativa popolare cosiddetta Pratobello 24. Nessun intervento, invece, da parte dei consiglieri di maggioranza che tengono la linea tracciata dalla presidente Todde sin dall'inizio: avanti spediti sino all'approvazione, anche per evitare che sopraggiunga la sentenza della Corte costituzionale sulla legge 5, la cosiddetta moratoria.

E anche perché c'è la Manovra finanziaria che deve essere approvata entro l'anno per evitare l'esercizio provvisorio. A fare i conti dei tempi, se il ritmo dei lavori resterà questo, la norma dovrebbe restare in discussione altri due mesi. Per sbloccare lo stallo serve un avvicinamento di posizioni ed è possibile che prima o poi la maggioranza ceda a qualche emendamento dei centristi della minoranza, più aperti e propensi a trovare una via condivisa, come per esempio sui nodi del revamping o repowering, cioè la possibilità di ammodernare o potenziare gli impianti già esistenti. Ma un eventuale accordo non è all'orizzonte prima della prossima settimana.

Intanto domani mattina alle 9.30 è fissato l'incontro tra i capigruppo e cinque rappresentanti della rete Pratobello 24, che questa mattina doveva riprendere il presidio sotto il palazzo di via Roma, solo in serata però sono state allestite le prime tende.



