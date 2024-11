Regione a Volotea, aumentare collegamenti a dicembre e a Natale

L'inserimento di voli aggiuntivi con un certo anticipo rispetto alle date in cui è previsto un afflusso maggiore, in particolare nelle giornate che anticipano il terzo e quarto weekend di dicembre, ovvero poco prima delle festività natalizie, è la richiesta avanzata dall'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca a Volotea, operativa in continuità territoriale sulla rotta Olbia-Roma Fiumicino (insieme ad Aeroitalia e senza compensazione economica), nell'ambito del comitato di monitoraggio della continuità territoriale aerea.

Complessivamente, infatti, i livelli di riempimento previsionali degli aerei sulla Olbia-Fiumicino sono molto alti.

La richiesta è stata avanzata dalla Regione nei confronti di tutte le compagnie aeree impegnate nella continuità territoriale.

Su questo argomento la legale rappresentante di Volotea ha assicurato che i voli aggiuntivi saranno disponibili, nonostante la difficoltà a reperire capacità aggiuntive nei periodi di massimo traffico. Ha poi promesso la condivisione dei dati di prenotazione così da poter avere dati di previsione del traffico ancora più precisi. La compagnia ha anche annunciato la riattivazione di alcuni collegamenti tra Olbia e i centri del nord Italia durante il periodo delle feste.

Per quanto riguarda un altro aspetto segnalato anche alle altre compagnie aeree, quello dei documenti da presentare all'imbarco per dimostrare il diritto alle tariffe agevolate, dalla residenza ai viaggi di lavoro, Volotea ha dichiarato di essere disponibile a far viaggiare i passeggeri previa compilazione di un'apposita autocertificazione e a garantire in futuro questa procedura anche al momento della prenotazione con il caricamento del documento online.

"Quello di oggi è l'ultimo degli incontri singoli con le compagnie impegnate nella continuità territoriale aerea - commenta Manca -. L'obiettivo è di mantenere alta e costante l'attenzione verso il rispetto del servizio offerto, anche mediante la raccolta delle segnalazioni dei passeggeri, e la correzione puntuale di eventuali disservizi. Il principale strumento che abbiamo introdotto è la redazione, aggiornata quotidianamente, di report contenenti i dati di prenotazione e quelli di previsione sulle settimane future, così da cercare di concordare in anticipo con i vettori voli aggiuntivi ed eventuali miglioramenti".



