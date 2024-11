Aree idonee, ostruzionismo minoranza in Aula e lavori a rilento

Proseguono a rilento i lavori del Consiglio regionale sul ddl 45 sulle aree idonee per gli impianti di energia rinnovabile. Si procede da questa mattina con l'esame del primo articolo dei cinque totali della norma e dei suoi emendamenti. La minoranza ha scelto la linea ostruzionistica di stampo parlamentare: sulla grande mole di emendamenti soppressivi presentati, il centrodestra sta chiedendo su ciascuno il voto segreto, con conseguente appello nominale e dilatazioni dei tempi. Scontate le bocciature, la maggioranza tiene la linea dettata durante gli ultimi vertici convocati dalla presidente Todde.

Non sono escluse, però, da parte dell'opposizioni altre azioni, più o meno eclatanti. La posizione l'ha chiarita durante il dibattito Fausto Piga (Fdi): "La discussione si svolge nel peggior clima politico possibile - ha esordito - i nostri tentativi di avviare un percorso unitario sono falliti. Doveva essere la battaglia di tutti i sardi voi siete riusciti a fare arrabbiare tutti, i 210mila sottoscrittori della legge Pratobello 24 e tutti i sardi che vogliono una transizione energetica allontanando gli speculatori". La critica è sempre quella: non aver aperto nemmeno uno spiraglio a chi ha firmato la legge di iniziativa popolare.

La scorsa settimana i consiglieri di Fi avevano esposto striscioni in favore della legge di iniziativa popolare incardinata in commissione con il numero 3/XVII (promotore il sindaco di Orgosolo Pasquale Mereu), poi trasformata in emendamenti per farla entrare comunque nel dibattito, ma questa volta potrebbero occupare l'Aula al posto dei rappresentanti del coordinamento dei comitati, cui è negato l'ingresso nel palazzo e che spingono per un esame immediato e congiunto della proposta popolare. Manifestanti che avevano interrotto il presidio in tenda sotto il palazzo e anche l'occupazione delle donne, durata poco più di 24 ore, delle tribune del pubblico. Oggi qualche portavoce è rimasto fuori dal palazzo in attesa delle interlocuzioni su un possibile incontro con i capigruppo che potrebbe avvenire già domani o giovedì.

Intanto hanno fatto sapere che il picchetto sotto il palazzo di via Roma riprenderà domani alle 9.30 e andrà avanti sino a giovedì alle 22.30. A chiarire la posizione di Michele Zuddas, l'avvocato portavoce della rete, che da quindici giorni è in sciopero della fame e che si prepara già a iniziative concrete, come la richiesta di un referendum abrogativo: "Una legge che viene approvata non è detto che rimanga legge per sempre, ci sono diversi strumenti per cui questa norma può anche essere ritirata una volta approvata. Noi ci stiamo attrezzando anche in questa direzione, non escludiamo nessuna lotta politica".





