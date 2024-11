Aree idonee: in Aula il disegno di legge a tappe forzate

Avanti spediti con la linea tracciata sulle aree idonee, con sedute del Consiglio regionale a tappe forzate sino a tarda sera, almeno per tutta la settimana. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo plenaria convocata prima dell'inizio dei lavori sul ddl 45 della giunta Todde che individua le aree idonee per l'installazione di impianti da energia rinnovabile, slittato questa mattina di quasi due ore.

A ritardare l'avvio della seduta anche una riunione dei capigruppo di minoranza per organizzare le iniziative di opposizione da mettere in atto durante l'esame degli articoli e degli emendamenti al disegno di legge.

Intanto tra il presidente dell'Assemblea Piero Comandini e alcuni portavoce della rete di Pratobello 24, che sostiene la legge di iniziativa popolare, si sono svolti alcuni colloqui: i manifestanti, che la scorsa settimana hanno sciolto il presidio sotto il palazzo, vorrebbero non solo partecipare alle sedute ma anche incontrare i capigruppo. Incontro che potrebbe avvenire domani o giovedì, con una delegazione di quattro rappresentanti che i comitati stanno ancora individuando.

Uno dei portavoce della rete, Davide Meloni, annunicia ai giornalisti altre iniziative: "Ci saranno nuove mobilitazioni, ma abbiamo in serbo anche due belle sorpresine per questa politica che è antidemocratica. Ci vediamo presto sicuramente".

All'avvio dei lavori il consigliere di minoranza Stefano Tunis (Sardegna al centro 20 venti) ha posto una pregiudiziale per il prosieguo del dibattito: il tema ha riguardato l'ordinanza del Consiglio di Stato che sospende fino a febbraio la possibilità delle Regioni di normare le aree idonee. La pregiudiziale è stata votata e respinta dall'Aula, che ha così cominicato l'esame del primo articolo e degli emendamenti.





