Traffico internazionale di droga, sette arresti a Cagliari

Rifornivano di droga di ogni tipo, dalla ketamina alla pericolosa cocaina rosa, i giovani che frequentavano i locali notturni a Cagliari e Oristano e avevano creato una fitta rete di spacciatori. I carabinieri del comando provinciale di Cagliari, con il supporto dello Squadrone eliportato Cacciatori Sardegna e di un velivolo dell'11/o Nucleo elicotteri, dalle prime ore dell'alba, stanno eseguendo una misura cautelare emessa dal Gip di Cagliari a carico di sette persone che fanno parte di un gruppo criminale attivo nel traffico internazionale di droga. Si tratta del capitolo conclusivo di una indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, partita dal sequestro record di 5 kg di ketamina proveniente dai Paesi Bassi che, nel corso del tempo ha portato a 15 arresti e al sequestro di diverse droghe, tra cui la pericolosa cocaina rosa.

Il capo un 38enne di Cagliari

Utilizzavano diversi stratagemmi per evitare di essere scoperti, dalle auto noleggiate ai linguaggi in codice fino agli incontri in luoghi isolati, i componenti del gruppo specializzato nel traffico e nello spaccio di droga smantellato oggi dai carabinieri del comando provinciale di Cagliari.

Tre persone sono finite in carcere, altre quattro invece ai domiciliari. Secondo gli investigatori dell'Arma, appartengono a un gruppo composto da 12 persone che avrebbe gestito lo spaccio di stupefacenti a Cagliari e Oristano. Le indagini, coordinate dalla direzione distrettuale Antimafia, sono scattate nel settembre dello scorso anno dopo il sequestro di un pacco con 5 chilogrammi di ketamina proveniente dai Paesi Bassi.

"Il presunto leader del gruppo, un uomo di 38 anni residente a Cagliari, avrebbe gestito direttamente i contatti con i fornitori nazionali e internazionali - spiegano i carabinieri -, organizzato il trasporto degli stupefacenti e curato le cessioni sia al dettaglio che all'ingrosso".

Nel corso dell'attività investigativa sono stati arrestati in flagranza 15 persone e sequestrato ulteriori quantità di droga, tra cui 2,068 chilogrammi di hashish, 943 grammi di marijuana, 720 grammi di cocaina, 151 pastiglie di Mdma, 43 grammi di 2C-B, nota come cocaina rosa, sostanza sintetica intercettata per la prima volta in Sardegna, particolarmente pericolosa per i suoi effetti psicotropi.

Tutti gli arrestati

Ci sono anche una tassista e una barista tra le sette persone arrestate dai carabinieri nell'ambito della maxi operazione che ha smantellato un gruppo specializzato nel traffico e nello spaccio di droga a Cagliari e Oristano. In carcere sono finiti Federico Martis, 38 anni, di Cagliari, considerato il capo, sorpreso l'anno scorso con i cinque chili di ketamina; Massimo Meloni, 51 anni cagliaritano, e Francesco Corona, di 41 anni, di Sinnai. Ai domiciliari sono finiti Claudio Scalas, 36 anni, di Uta; Cristina Satta, tassista 37enne di Cagliari, Irene Asuni, barista 24enne di Sestu e Claudia Scameroni, 40 anni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA