Sassari, collegamento delle nuove reti idriche a Latte dolce

Abbanoa ha avviato un nuovo cantiere di efficientamento delle reti idriche nella città di Sassari che porterà alla sostituzione integrale di oltre 7 chilometri di condotte. I lavori rientrano nell'appalto relativo a "Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti in 15 Comuni della Sardegna" che complessivamente vede un investimento di 42 milioni di euro ottenuto da Abbanoa tramite i fondi PNRR del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Sassari è tra i centri ai quali è riservata una fetta consistente di questo investimento: oltre 6,6 milioni di euro.

Sono interessate le vie Binna, Satta Branca, Roth, Guarino, Riccio, Gramsci, Tavolara, Deffenu, IV novembre, Turati, Matteotti, Principe di Piemonte, Principessa Maria, Monte Grappa, Cordedda, Principessa Mafalda, Einaudi, Copenaghen, Lu Regnu, De Martini, Lenci, Bruno, Era, Spanu Satta, Cordella, Tirso, Lago di Baratz Pigafetta, Cadamosto, Amundsen, Gorizia, Savoia, Luna e Sole, Vittorio Veneto, Binna, Biasi, viale Trento, viale Mameli, viale Caprera, piazza Santa Maria e piazza D'Armi. Tutti gli interventi mirano alla riqualificazione della rete idrica da realizzare mediante una serie di interventi di sostituzione o dismissione di condotte in base all'indice di criticità oppure di condotte di diametro insufficiente o materiale inadeguato. "L'obiettivo è una maggiore razionalizzazione del funzionamento dell'intero sistema idrico al servizio della città con una diminuzione delle dispersioni", fa sapere il gestore.

Martedì 19 novembre 2024 saranno collegate le nuove reti idriche appena realizzate in via Tirso. Tra le 8.30 e le 18.30, per eseguire le operazioni, si verificheranno temporanee interruzioni e cali di pressione limitatamente alle vie Tirso, Vivaldi, Lago di Baratz e Coghinas.

"Sono state programmate tutte le operazioni utili a limitare la chiusura e anticipare il riavvio dell'erogazione qualora i lavori dovesse essere completati in anticipo - fa sapere ancora Abbanoa - Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24".



