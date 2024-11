Fiamme a Maracalagonis, casa evacuata e 80enne intossicato

Una abitazione danneggiata, tre persone soccorse dai vigili del fuoco e un anziano intossicato. È il bilancio dell'incendio scoppiato in una casa in via Aldo Moro a Maracalagonis. Portato in ospedale in codice giallo un 80enne.

L'incendio, causato probabilmente da un corto circuito dell'impianto elettrico, è divampato poco prima delle sei. In casa in quel momento si trovavano l'80enne, la moglie e il figlio. A causa del fumo e delle fiamme i componenti della famiglia sono rimasti intrappolati nella casa. Sul posto, fortunatamente in pochi minuti, sono arrivati i vigili del fuoco, con autobotte, autoscala e il furgone autoprotettori, il 118 e i carabinieri.

I vigili del fuoco hanno evacuato l'abitazione salvando i tre occupanti. Solo l'80enne che aveva respirato fumo è stato affidato alle cure dei medici che lo hanno trasportato al Policlinico di Monserrato, non è grave. I pompieri hanno lavorato alcune ore per domare il rogo e mettere i sicurezza l'abitazione. I danni sono da quantificare, ma sono ingenti.





