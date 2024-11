Torna a Cagliari il Festival Lei, il gioco il filo conduttore

Lettura, emozione, intelligenza: il Festival Lei si ripropone con 16 appuntamenti a Cagliari, a Palazzo Doglio, il 29 e 30 novembre e l'1 dicembre. Organizza la Compagnia B, direzione artistica di Alice Capitanio. Al centro della rassegna, giunta alla nona edizione e che ha per filo conduttore il gioco nelle varie declinazioni, sono gli incontri con giuristi, artisti, rappresentanti del mondo dello sport e sociologi.

"Un viaggio nel cuore del gioco, inteso non solo come attività ludica, ma soprattutto come uno spazio creativo, prezioso e rigenerante per l'individuo - sottolinea Capitanio - Giocare ci ricorda che il vero valore del gioco risiede nella sua capacità di liberarci dalle catene della conformità e di permetterci di sognare senza limiti, riscoprendo il piacere semplice ma potente della creatività e dell'immaginazione".

Si parte venerdì 29 alle 19, protagonista la campionessa di salto in alto Sara Simeoni, alle 20 spazio a Francesco Toniolo, esperto di cultura del videogioco, mentre sabato 30 alle 19, tocca a Spartaco Albertarelli e Beniamino Sidoti, tra i massimi esperti italiani di game design e ludologia, alle 20.30 invece l'incontro con il filosofo Umberto Galimberti.

Domenica 1 dicembre alle 20, sarà al Festival la cantautrice Alice per ripercorrere la propria carriera e la vita personale nel libro "L'unica via d'uscita è dentro", nel pomeriggio alle 16, appuntamento con la poetessa Maria Grazia Calandrone, alle 17 con Pino Boero, massimo esperto dell'opera creativa di Gianni Rodari, alle 18 con la sessuologa Leni Marseglia, protagonista del seguitissimo podcast Vengo anch'io, infine alle 19 con il semiologo Stefano Bartezzaghi.

Fissata per venerdì 29 alle 18.30, la premiazione del concorso internazionale per micro racconti Lina Patané, che valorizza la scrittura femminile, organizzato in collaborazione con l'associazione Girotondo di Madrid e con il Festival Mondo Eco.



