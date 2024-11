Polizia locale in 13 scuole a Sassari contro violenza su donne

Hanno incontrato oltre 1.100 studentesse e studenti in tredici scuole superiori, per educare e sensibilizzare i ragazzi contro la violenza di genere. Ora la campagna informativa "Neanche con un fiore" portata avanti dagli agenti della Polizia locale di Sassari, culmina in uno spettacolo teatrale, "I labirinti del male", e in un dibattito pubblico in programma martedì 19 novembre alle 9 al teatro Verdi.

Partendo dall'analisi della realtà, Luciano Garofano, già generale dei carabinieri del Ris, parlerà di stalking, dinamiche familiari, social network, svelando aspetti nascosti e spesso sottovalutati del problema violenza, ma anche delle speranze emergenti dalla nuova legge sul femminicidio. Con lui, in scena l'attrice Giorgia Ferrero, che interpreta un duplice ruolo per raccontare una storia di conflitto tra ragione e passione, al limite tra pubblico e privato, lecito e illecito, malvagità e normalità.

Tutti temi affrontati dalla Polizia locale nei numerosi incontri con gli studenti, durante i quali sono stati illustrati ai giovani le modalità di ascolto e di comprensione qualora dovessero accorgersi di essere vicino a una donna maltrattata, sempre supportati dalle forze dell'ordine e dal personale dei centri antiviolenza.

"E' impressionante come dopo gli incontri i giovani abbiano riconosciuto alcuni campanelli d'allarme nelle relazioni proprie o in quelle di persone loro vicine, comportamenti che prima giudicavano normali o comunque di poca rilevanza - spiega il comandante della Municipale Gianni Serra - Abbiamo inoltre fornito consigli e procedure utili a chi invece si accorge di essere amico e conoscente di un uomo o ragazzo maltrattante, che mette in pratica atteggiamenti riconducibili sia alla violenza fisica che psicologica, sempre più diffusa quanto difficile da riconoscere, il tutto nel rispetto e nella tutela della vittima".



