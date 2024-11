Riparte il Master in digitalizzazione del sistema elettrico

Sono 19 gli studenti delle Università di Cagliari, Palermo e Salerno che potranno partecipare al Master "Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica" promosso da Terna in collaborazione con i tre atenei nell'ambito del progetto Tyrrhenian Lab. La terza edizione del corso è stata appena inaugurata con un evento in contemporanea nelle tre Università coinvolte.

Nell'Aula Magna della facoltà di Ingegneria e Architettura dell'Università di Cagliari erano presenti il direttore Strategie di Sviluppo Rete e Dispacciamento di Terna nonché presidente e Coordinatore Scientifico del Tyrrhenian Lab, Francesco Del Pizzo, e il rettore dell'Università Francesco Mola. "Il Master rappresenta una straordinaria opportunità per le nostre studentesse e i nostri studenti - ha evidenziato Mola - Questo percorso formativo offre prospettive occupazionali significative che avranno un impatto rilevante su tutta la nostra Regione".

Il Tyrrhenian Lab ha l'obiettivo di istituire un centro di formazione di eccellenza distribuito nelle sedi delle tre rispettive città in cui approderanno i cavi del Tyrrhenian Link, l'elettrodotto sottomarino di Terna che unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna. "Il numero di candidature presentate è in forte crescita - spiega una nota di Terna -: complessivamente sono pervenute oltre 350 domande, in aumento rispetto alle 170 candidature della prima edizione e alle 300 della seconda".

"Il Master Tyrrhenian Lab si conferma un'opportunità formativa di alto livello accademico per le nuove generazioni e per i professionisti del settore elettrico che entreranno a far parte del Gruppo Terna - ha evidenziato Giuseppina Di Foggia, amministratrice delegata e direttore generale di Terna. Gli ottimi risultati ottenuti con il Master sono la conferma che questo è un modello vincente ed è nostra intenzione estenderlo e replicarlo anche in altre sedi in Italia e all'estero". Una volta terminato il Master, "i 19 studenti e studentesse selezionati saranno assunti da Terna - precisano dall'azienda - e potranno operare nella sede territoriale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA