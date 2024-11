Al via a Olbia il nuovo corso universitario in Infermieristica

Formare nuovi professionisti in area medica per sopperire alle carenze di personale all'interno delle strutture sanitarie sarde è l'obiettivo che l'Università degli Studi di Sassari, con il supporto di UniOlbia, il sostegno del Comune e il finanziamento della Regione, si è posta quando tre anni fa ha iniziato il lavoro per la creazione del corso di laurea in Infermieristica a Olbia. La sua presentazione ufficiale è avvenuta nell'aula magna dell'UniOlbia in via Porto Romano, alla presenza dei rappresentanti dei soggetti impegnati in questo iniziativa formativa.

Nell'attuale situazione di crescente carenza di personale all'interno delle strutture ospedaliere, questo nuovo corso, le cui lezioni si svolgono nel contesto del Mater Olbia Hospital, costituisce un contributo importante per la formazione di nuovi professionisti e rappresenta una risorsa strategica per il sistema sanitario regionale e nazionale. "La tappa di oggi marca un salto di qualità importante per la città di Olbia. - ha affermato Aldo Carta presidente del Consorzio UniOlbia - Sarà il Mater Olbia ad ospitare le lezioni e le iniziative legate alla ricerca e alla pratica. Per UniOlbia questa iniziativa è estremamente preziosa, con una prospettiva di sviluppo e crescita a lungo periodo. Aver calato sul territorio un'iniziativa di formazione professionale come questa rappresenta un grande salto di qualità per tutto il nord Sardegna". Cinquanta i posti per gli studenti che hanno scelto di intraprendere il nuovo percorso scolastico nella città gallurese.

"Il corso di laurea di infermieristica entra nel complesso delle esigenze sanitarie della Regione. - ha dichiarato il rettore dell'Università di Sassari Gavino Mariotti - In un grande contesto critico di una sanità sarda che vacilla, noi tutti abbiamo deciso di sorreggere la Gallura dal punto di vista sanitario e con la creazione e di questo corso formativo. Aprire questo corso di laurea in area medica dà un segnale forte di impegno". Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi che con l'amministrazione comunale ha puntato alla creazione di questo corso di laurea: "Per questi primi cinquanta studenti è una fortuna avere a pochi metri dall'università una struttura sanitaria d'eccellenza come il Mater Olbia in cui mettere in pratica le cose apprese e continuare ad imparare".



