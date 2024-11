Aggressione a famiglia, Zedda 'subito comitato sicurezza'

"Per quanto riguarda la sicurezza e i recenti episodi di cronaca, ho sentito il prefetto e la signora Questore affinché sia convocato un Comitato sull'ordine pubblico e la sicurezza, al quale invitare il comitato residenti di Stampace". Lo scrive su Fb il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, in merito all'aggressione a una famiglia da parte di tre giovani che sono stati arrestati.

"Esprimiamo la nostra solidarietà alla famiglia e l'augurio di pronta guarigione, i tre responsabili sono stati presi in poche ore e portati nel carcere di Uta - aggiunge - l'intervento è stato immediato. Il Comune ha inoltre fatto richiesta al ministero dell'Interno per consentire l'utilizzo delle nostre telecamere anche per la videosorveglianza. A questo si aggiunge un lavoro sul campo di professionisti, grazie al progetto ComuniTeen, operativo ogni venerdì dalle 16 alle 21 e il sabato dalle 18 alle 23, che assicura ai giovani supporto psicologico, strumenti di educazione e prevenzione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA