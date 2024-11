Via a maxi udienza Consulta su ricorsi Regioni contro autonomia

Al via la maxi udienza pubblica alla Corte Costituzionale sul tema dell'autonomia differenziata. In particolare, la Consulta affronterà le questioni di costituzionalità riguardanti la legge sull'autonomia sollevate con i ricorsi delle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania, che hanno impugnato la legge nella sua totalità e anche con riferimento a specifiche disposizioni.

Le questioni sottoposte all'esame della Corte sono collegate all'interpretazione dell'articolo 116 in relazione all'attribuzione alle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia.



