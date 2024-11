Si è finto carabiniere per truffare anziani, 28enne arrestato

Una volta si era presentato come carabiniere, un'altra come commissario di polizia. Un'escamotage per truffare persone anziane e costringerle a cedere gioielli e denaro. Un 28enne di Afragola è finito in carcere a Napoli per estorsione aggravata e autoriciclaggio. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Cagliari, è stata eseguita oggi dalla Polizia.

Le indagini, compiute dalla sezione Reati contro il Patrimonio e del gruppo "Falchi" della Squadra Mobile di Cagliari, sono iniziate ai primi di luglio, quando due anziane vittime si erano rivolte alla Polizia perché erano state costrette a cedere denaro e gioielli, per un valore complessivo di oltre 150mila euro, a persone che si erano presentate nella loro abitazione, dopo un contatto telefonico da parte di un finto carabiniere o commissario di polizia.

"La tecnica è sempre la stessa - spiega la Questura cagliaritana - la vittima viene contattata al proprio numero di telefono fisso o al cellulare da una persona, che si presenta come un soggetto autorevole (avvocato, carabinieri o commissario di polizia) per comunicarle che il proprio figlio ha causato un grave incidente stradale creando lesioni importanti ad un pedone, dietro minaccia di sicura carcerazione la persona anziana, perciò, in preda al panico, viene messa di fronte all'unica via d'uscita: dare tutto l'oro e i contanti in suo possesso pur di evitare il carcere al proprio figlio. Mentre la vittima viene trattenuta costantemente al telefono, in modo tale da non poter chiedere aiuto a nessuno, si presenta la persona addetta al prelievo".

I poliziotti hanno analizzato i sistemi di videosorveglianza e passato al setaccio i compro-oro della città, dove il presunto autore del reato si era disfatto di parte dei gioielli estorti, versandoli in cambio di denaro contante. Il 28enne, che aveva già lasciato la Sradegna, è stato rintracciato dalla Squadra Mobile di Napoli nel suo domicilio di Afragola e portato in carcere.



