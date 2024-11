Fai per le scuole, a Sassari visite alla primaria San Giuseppe

Studenti e i loro docenti sono i protagonisti delle Giornate Fai per le Scuole. Una settimana, dal 18 al 23 novembre, alla scoperta di chiese, palazzi, parchi e giardini storici, monumenti e istituzioni del territorio. A Sassari le visite guidate riguardano la Scuola primaria San Giuseppe. Di particolare pregio storico e architettonico, è stata inaugurata nel 1936 ed è inserita nel contesto urbano di Sassari. L'edificio è testimonianza del cambiamento avvenuto in città nei primi anni del '900, con l'affermarsi della borghesia e la costruzione, oltre le antiche mura, di edifici secondo l'architettura razionalista diffusa in tutta Europa.

La scuola presenta il tradizionale impianto a "U". Vi si possono ammirare dettagli non consueti in un caseggiato scolastico: le elegantissime plafoniere, attribuite all'artista Stanis Dessy, gli ampi corridoi, la scritta SCUOLA nel pavimento e nell'architrave che riprendono gli schemi grafici del tempo.

Nell'aula dei ricordi sono custoditi e visibili ai visitatori arredi e materiali didattici, registri e documenti che raccontano la vita scolastica fra le mura del vecchio istituto a partire dalle sue origini.

Saranno gli "Apprendisti Ciceroni" della stessa Scuola Primaria San Giuseppe a raccontarne la storia e illustrare dettagli ed elementi di pregio. "Un'esperienza formativa che li renderà cittadini più consapevoli e attivi, primi difensori e promotori del patrimonio culturale dell'Italia", scrivono gli organizzatori.

In occasione delle Giornate Fai per le scuole verrà lanciata una nuova edizione del contest online #latuaideagreen: gli studenti potranno scegliere l'opera di street art che ritengono più significativa per riflettere sul tema della scarsità idrica e potranno vincere un kit per lo sport e il tempo libero.





