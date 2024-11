Milan dal Real alla realtà, fermato sul 3-3 dal Cagliari

Milan, dal Real alla realtà. Il Cagliari scopre un nuovo goleador, Zappa. Doppietta dell'esterno destro cresciuto nell'Inter, in pieno clima derby. E rossoneri costretti al pari dopo la notte di gloria al Bernabeu. Sei gol, tre per parte, due annullati per fuorigioco ai rossoblù. Milan trascinato da Leao, autore di una doppietta. Nel Cagliari super Zappa, l'uomo chiamato insieme a Zortea a contenere le fughe del portoghese. Spettacolare il gol del pari: destro al volo su cross di Augello.

Zappa è anche uno degli autori dei gol annullati: rete azzerata da un tocco di suola di Viola in fuorigioco. Altrimenti sarebbe stata tripletta. Un pari che frena l'entusiasmo in casa Milan. E che regala al Cagliari lo stop alla serie negativa di 3 sconfitte di fila. Molti gol, ma difese da rivedere. Il Milan soprattutto deve fare mea culpa per il secondo gol: un doppio svarione di Fofana che ha lanciato Zappa su Maignan. Ma anche lasciar tirare gli esterni - il primo avviso era stato il gol dopo due minuti di Zortea - è stato sicuramente un grave errore.

Nel Milan bene Reijnders nel primo tempo. A parte per il primo gol di Leao, un punto riferimento: parte davanti alla difesa, cuce, azzecca posizione e scelte, non sbaglia un appoggio. Poi cala alla distanza. Camarda, classe 2008, osservato speciale. Il futuro del Milan e forse anche della Nazionale esordisce dal primo minuto in campionato al posto di Morata con la maglia rossonera. Gioca più che altro tra Zappa e Palomino, si muove, prova a suggerisce il passaggio, ma la palla all'inizio la vede poco.

Il Cagliari risponde con un suo piccolo primato: schiera in campionato il suo primo giocatore albanese, il portiere Sherri al posto di Scuffet, fuori dopo l'errore all'Olimpico. Tutti a guardare i primi passi di Camarda. E invece segna per primo il Cagliari: angolo di Viola, palla spizzata da Luperto e Zortea, dalla parte opposta, lascia partire un diagonale che, dopo essersi infilato tra mille gambe, finisce all'angolino. Alla prima occasione buona però il Milan pareggia. È il 15': fatale al Cagliari un doppio pallonetto. Il primo è una scucchiaiata di di Reijnders che taglia in due la difesa. Il secondo è un lob che scavalca Sherri in uscita. Al 28' Piccoli gol, ma è destino: contro il Milan (il precedente è quello della rete al 94' con il Lecce) qualcosa va sempre storto. Questa volta è fuorigioco. Al 40' ecco il Real Milan: la manovra d'attacco del Cagliari è un boomerang perché Fofana lancia Leao in contropiede. E il portoghese è imprendibile, salta anche Sherri e fa il due a uno.

Altro gol annullato al Cagliari prima dell'intervallo: cross di Augello, destro di Zappa e palla in rete. Ma sulla traiettoria Viola tocca in fuorigioco. Ma Zappa c'è. E all'8' prima recupera un pallone su Fofana poi approfitta di uno svarione dello stesso rossonero per correre verso la palla. Destro sul primo palo. E questa volta è davvero pareggio. Al 24' ancora il Milan avanti: tiro di Pulisic. Sherri respinge troppo corto. E gol a porta vuota di Abraham Ma è la giornata di Zappa: sul cross di Augello spara al volo di destro. E il Cagliari pareggia



Riproduzione riservata © Copyright ANSA