Fiamme in casa, 80enne salvata da 2 vigili fuoco fuori servizio

Un'anziana di 80 anni è rimasta intossicata nella tarda mattinata dalle esalazioni di fumo a Dorgali, a seguito dell'incendio scoppiato nella sua abitazione di via Firenze. La pensionata, che non sarebbe in pericolo di vita, è stata trasferita con l'ambulanza del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro per le cure del caso. A salvarle la vita due vigili del fuoco, liberi dal servizio e residenti a Dorgali.

Dopo la segnalazione delle fiamme a casa dell'anziana, i due si sono introdotti nell'appartamento dove hanno soccorso la signora portandola fuori dall'abitazione in fiamme per poi consegnarla alle cure dei medici del 118.

Sul posto è poi giunta la squadra dei vigili del fuoco della sede centrale di Nuoro che ha spento l'incendio e messo in sicurezza l'area.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA