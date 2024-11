Porta presidente nazionale giovani imprenditori Confartigianato

Riccardo Porta, 34enne imprenditore artigiano della panificazione, è il nuovo presidente nazionale dei giovani imprenditori di Confartigianato. Lo ha eletto oggi a Roma l'assemblea del movimento giovani in rappresentanza di oltre 50mila imprenditori under 40, articolati in 69 Gruppi territoriali in tutta Italia.

E' la prima volta che un incarico così prestigioso viene affidato a un imprenditore della Sardegna. Originario di Gonnosfanadiga ma residente da tempo a Cagliari, Porta si è laureato in Marketing all'Università di Urbino e si è specializzato in gestione nelle piccole e medie imprese alla Cattolica di Milano; imprenditore di quarta generazione, nel 2015 prende le redini dello storico panificio gonnese attivo sin dal 1918 creando una fitta rete di punti vendita e nuovi laboratori di panificazione in tutta la Sardegna, aggiungendo anche i prodotti dolciari e "svecchiando", di fatto, le produzioni e rendendo attrattiva l'attività dell'"arte bianca".

La sua attività in Confartigianato è iniziata 12 anni fa: in Sardegna ha ricoperto la carica di presidente dei giovani di Confartigianato Sud Sardegna e di dirigente regionale di Confartigianato mentre a Roma, nel Movimento dei giovani imprenditori, è stato componente di giunta e vicepresidente nazionale.

Dopo aver ringraziato il presidente uscente Davide Peli per la dedizione e l'impegno profusi nel corso del suo mandato, Porta ha sottolineato la volontà di proseguire nell'intenso lavoro che ha caratterizzato in questi anni l'attività del movimento dei giovani di Confartigianato: "Il Paese più bello del mondo ha bisogno di tutta la nostra intelligenza artigiana".





